Rallikrossi MM-sarja Inglismaa etapp kolib Silverstone’i

Eelmise hooaja MM-etapp Lydden Hillis. (Foto: FIAWorldRallycross.com)

Rallikrossi sünnipaigal ehk Lydden Hilli võistlusrajal saab selle aastaga leping MM-sarja korraldava IMG-ga läbi. "Oleme IMG-s juba mõnda aega arutanud, et tahaksime korraldada suurejoonelise mootorispordi festivali ja meil on hea meel, et Silverstone jagas meie visiooni tuleviku osas," kommenteeris MM-sarja tegevdirektor Paul Bellamy pressiteate vahendusel.

Tänavu tähistatakse rallikrossi 50. sünnipäeva – esimene võistlus rallikrossis peeti 1967. aasta 4. veebruaris Lydden Hilli rajal.

Siiani on rallikrossi MM-etappe peetud 15 võistluspaigas: Argentinas Rosarios, Hispaanias Barcelona ringrajal, Belgias Mettet’ rajal, Kanadas Trois-Rivieres’is, Soome Kouvolas, Prantsusmaal Loheacis, Saksamaal Hockenheimis ja Esteringi rajal, Suurbritannias Lydden Hillis, Itaalias Franciacortas, Lätis Riia Bikernieki rajal, Norras Lånkebaneni rajal, Portugalis Montalegres, Rootsis Höljeses ja Türgis Istanbuli rajal.

Tänavusel hooajal on kavas 12 etappi, suurima muudatusena vahetab hooajalõpu Argentina etapi välja Lõuna-Aafrika Vabariigi etapp. Hooaeg algab aprilli esimesel nädalavahetusel Barcelonas.

Kahel esimesel aastal tuli maailmameistriks Petter Solberg, tänavu asub tiitlikaitsjana võistlustulle Mattias Ekström.