Schumacheri poeg käib Ralf Aroni jälgedes

Mick Schumacher (Foto: Reuters/Scanpix)

Sel hooajal võistles Mick Schumacheri Prema võistkonna rivistuses nii Saksamaa kui ka Itaalia F4 meistrivõistlustel ning lõpetas mõlemad sarjad teisel kohal. Prema võistkonnas jätkab ta ka tuleval aastal.

"F3 on minu jaoks ideaalne samm edasi ja ootan põnevusega uut aastat," kommenteeris 17-aastane autosportlane. "Järgmisel hooajal ootavad ees kindlasti väljakutsed, aga viimase nädala testid on tõestanud, et F3 masinaga on äärmiselt tore sõita. Ma ei jõua 2017. aastat ära oodata!"

Schumacheri otsus tähendab, et teiste hulgas hakkab ta uuel aastal võidu kihutama ka 18-aastase eestlase Ralf Aroniga, kes sõitis erinevates sarjades Prema värvides aastatel 2014-2016 - tulles 2015. aastal Itaalia F4 meistriks -, kuid istub tuleval aastal Hitechi masina rooli. Tänavu sai Aron F3 sarjas seitsmenda koha ja tuli uustulnukatest teiseks.