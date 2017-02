Elektrivormelite sari jätkub Buemi ja Renault taktikepi all

Renault e.dams (Foto: Renault)

Tiimi teine sõitja Nico Prost finišeerus neljandana pärast pingelist duelli Lucas di Grassiga. Prost on teeninud punkte igal elektrivormelite hooajal, viimati jäi ta punktiarvestusest välja Long Beachi etapil 2016. aasta aprillis.

Renault e.damsil on Buenos Airese etapivõistluse järel 111 punkti, järgneb ABT Schaeffler Audi Sport 60 punktiga. Sébastien Buemil onvõistlejate arvestuses 75 punkti, tema lähimal konkurendil Lucas di Grassil 46 punkti ning kolmas on Nico Prost 36 punktiga.

Järgmisena näeb Renault e.damsi sõitjaid Sébastien Buemit ja Nico Prosti võistlemas Mehhikos Hermanos Rodrigueze nimelisel ringrajal, kus 1. aprillil läheb starti elektrivormelite hooaja neljas etapp.

Tiimijuhi Alain Prosti sõnul oli võit Buenos Aireses väga oluline, nii sõitjad kui tiim tegid suurepärast tööd. “Renault’l on Argentiinas palju fänne, siinsed fännid on väga emotsionaalsed ja tunnustavad, oleme rõõmsad, et suutsime neile pakkuda fantastilist võiduelamust. Argentiina on Renault’le suur turg, seetõttu on siin saavutatu väga suure väärtusega. On muljetavaldav kui hästi tiim praegu töötab ja see on ka põhjus, miks me nii häid tulemusi saame. Meil on ka tugev partner HP, mis toetab meid uusimate tehnoloogiatega ja millest on olnud tõeliselt palju kasu. Ma oli väga õnnelik nähes, kuidas päev õnnestus, edasi vaadates on meile oluline, et suudaksime positsiooni säilitada ka ülejäänud hooaja vältel," ütles Alain Prost.

Buenos Airese elektrivormelite etapi tulemused

1. Sebastien Buemi

2. Jean-Eric Vergne

3. Lucas Di Grassi

4. Nicolas Prost

5. Nelson Piquet Jr.

6. Loïc Duval

7. Daniel Abt

8. Jérôme D’Ambrosio

9. Oliver Turvey

10. José-María Lopez



Tiimide järjestus

1. Renault e.dams - 111

2. ABT Schaeffler Audi Sport - 60

3. Mahindra Racing - 37

4. NEXTEV NIO - 25

5. TECHEETAH - 22

6. DS Virgin Racing - 20

7. Faraday Future Dragon Racing - 19

8. Andretti Formula E - 19

9. Venturi Formula E Team - 3

10. Panasonic Jaguar Racing - 0



Sõtjate järjestus

1. Sebastien Buemi - 75

2. Lucas di Grassi - 46

3. Nicolas Prost - 36

4. Jean-Eric Vergne - 22

5. Felix Rosenqvist - 20

6. Sam Bird - 18

7. Nick Heidfeld - 17

8. Daniel Abt - 14

9. Nelson Piquet Jr. - 13

10. Oliver Turvey - 12