Rallikrossiautot testinud Button: ma ei oska kruusal midagi teha

Jenson Button (Foto: AFP/Scanpix)

Mullu novembris vormel-1 karjäärile joone alla tõmmanud 2009. aasta maailmameister Jenson Button sooviks sel aastal kaasa teha mõnel rallikrossivõistlusel, ent pärast eelmise nädala testi Olsbergs MSE Hondaga tõdes ta, et tal on rallikrossi kohta veel palju õppida.

Äsja 37-aastaseks saanud Button on korduvalt rääkinud soovist teha karjääri ka rallikrossis – alal, milles võistles tema isa John. Pärast vormelikarjääri lõpetamist ütles ta, et tõenäoliselt teeb ta 2017. aastal kaasa USA rallikrossisarjas GRC (Global Rallycross Championship) ja Super GT sarja Suzuka 1000 km sõidus.

Eelmisel nädalal sai Button võimaluse testida nii rallikrossi MM-sarjas kui GRC-sarjas osaleva Olsbergs MSE valmistatud Honda Civic GRC-d, briti sõnul avas testipäev tema silmad. "Mul on veel nii palju õppida. Asfaldil saan ilusti hakkama, aga kruusa peal ei oska ma midagi teha! See oli hea kogemus ja loodetavasti kunagi on mul võimalus ka võistelda. Aga enne seda pean veel kõvasti õppima," vahendab Autosport.com Buttoni sõnu. "Aga see on tegelikult väga põnev ja seetõttu olin ka vormel-1 sarjas nii kaua – alati on midagi õppida. Loodetavasti on rallikrossiga samamoodi."

"Jensonil läks hästi ja ta nautis meie autoga sõitmist. Ta tahtis näha, kui kiire ta suudab olla ja me püüdsime aidata tal sellele küsimusele vastust saada," kommenteeris OMSE omanik Andreas Eriksson. "Kuna teeme mõlemad Hondaga tihedalt koostööd, oli see loogiline, et ta just meie autoga testis."

Küsimusele, kas Button võiks juba sel aastal saada OMSE ridades võistelda, vastas Eriksson: "Miski pole veel kindel, võtame praegu ühe sammu korraga."

Button sai rallikrossiautot testida ka 2015. aastal ühe BBC saate jaoks, siis sõitis ta JRM Racingu Mini RX-iga.

Tänavune GRC hooaeg algab 21. mail Phoenixis, MM-sarja hooaja avaetapp sõidetakse aprilli alguses Barcelona ringrajal.