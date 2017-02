Läti rallikrossiäss liitub valitseva maailmameistri tiimiga

Reinis Nitišs (Foto: FIAWorldRallycross.com)

2013. aastal tuli Nitišs Super1600 klassis Euroopa meistriks, aasta hiljem sai temast läbi aegade noorim MM-etapi võitja, kui ta triumfeeris Norras Hellis 18 aasta ja 181 päeva vanusena. 2014. aastal alanud MM-sarja kahel esimesel hooajal sõitis Nitišs Olsbergs MSE Fordiga. Eelmist aastat alustas ta Münnich Motorspordi Seat Ibiza roolis, kuid pärast Prantsusmaa etappi läksid nende teed lahku ja järelejäänud neljast etapist kolmel tegi ta kaasa Olsbergs MSE Fordiga.

"Nägime koos Audi Spordiga kõvasti vaeva, et saaksime panna välja kolm autot, mul on väga hea meel, et see õnnestus," kommenteeris Ekström, kelle tiim EKS saab sellest hooajast alates Audilt ka tehasetuge. "Reinis on väga tugev sõitja. Ta on küll alles 21-aastane, aga tal on juba rallikrossis väga palju kogemusi."

Ekström tegi mullu kuldse duubli, kui lisaks individuaalsele MM-tiitlile võideti esikoht ka tiimide arvestuses. "Maailmameistri tiimiga liitumine on iga võidusõitja unistus. See on ainulaadne võimalus ja ma olen äärmiselt õnnelik, et Audi ja EKS mind usaldavad," sõnas Nitišs, kes teeb kaasa kõikidel MM-etappidel, kuid kogub punkte vaid sõitjate arvestuses.

Ka tunamullu meeskondade arvestuses maailmameistriks tulnud ja mullu teisena lõpetanud Team Peugeot-Hansen paneb tänavu välja kolm autot, eelmise aasta sõitjate Timmy Hanseni ja Sebastien Loebi kõrval teeb kogu MM-sarja kaasa ka mullune SuperCari Euroopa meister Kevin Hansen, kes samuti kogub punkte sõitjate arvestuses.

Timmy Hansen (vasakult), Kevin Hansen ja Sebastien Loeb. Foto: FIAWorldRallycross.com

MM-sari algab 31. märtsil Barcelona etapiga ja lõpeb novembri keskel Lõuna-Aafrika Vabariigis. Eestile lähim etapp toimub septembri keskel Riias Bikernieki rajal.