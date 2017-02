Toyota tiimijuht: Latvala võitleb tänavu MM-tiitli eest

Jari-Matti Latvala (vasakul) (Foto: AFP/Scanpix)

Kui enne hooaja algust lootis MM-sarja naasnud Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen, et debüütaastal sekkutakse võiduheitlusesse alles suvel, siis nüüd on süües kasvanud isu. "Ma usun, et Jari-Matti võitleb tänavu tiitli eest," lausus Mäkinen. "Ma olen selles karussellis nii kaua viibinud, et tean, kuidas Latvalale autosse enesekindlust lisada."

Ka Latvala eneseusk on kraadi võrra kerkinud. "Monte Carlos ootasin kohta kuue ning Rootsis viie parema seas," meenutas soomlane. "Nüüd on olukord muutunud ja vaatame, mis edasi saab."