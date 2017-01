10 fakti sel nädalal startiva autoralli MM-hooaja eel

Autoralli (Foto: AFP/Scanpix)

Number 1 | Ott Tänaku seis on parem kui kunagi varem

Selge see, et Eesti viimaste aastate edukaima rallipiloodi Ott Tänaku võimalused algava hooaja eel on paremad kui kunagi varem. Eestlane saab sõita enda jaoks tuttavas Fordis, taas M-Sporti võistkonnas ja juba küpsenud rallipiloodina. Hooajaeelsetes prognoosides ennustatakse eestlast viie parema piloodi hulka. Küllap on Tänakul ja tema uuel kaardilugejal Martin Järveojal sellest auahnemadki plaanid. MM-etapivõit on veel võtmata.

Number 2 | Kalender avastamata maid ei paku

MM-sarja kalendris on 13 etappi ehk nagu viimastel aastatel tavaks. Eelmise aasta kalendris oli küll ka Hiina ralli, mis aga looduse vastuseisu tõttu ära jäi ja naasmine lükkub tulevikku. Seega sõidetakse täpselt samad rallid mis mullu. Väiksemaid muudatusi küll on - näiteks tõsteti Korsika ralli oktoobrist aprillikuusse, mis tähendab, et kalender peaks teekatete valiku poolest olema pisut vaheldusrikkam.

Number 3 | Volkswagen jättis trooni tühjaks

Saksamaa autotootja on viimastel aastatel sarja täielikult valitsenud. Sebastien Ogier' toel võideti järjest neli MM-tiitlit nii individuaalses kui ka konstruktorite arvestuses. Ootamatu lahkumine eelmise aasta lõpus - olukorras, kus tegelikult valmistati ette ka 2017. aasta masinat - jätab trooni tühjaks. Neid võistkondi, kes usuvad, et see positsioon kuulub nüüd õigusega neile, on rohkem kui üks.

Number 4 | Soomlastele seati ülesanne Toyota taas pildile vedada

Pärast 18 aasta pikkust eemalolekut naaseb MM-sarja Toyota võistkond. Jaapani autotootja on teinud panuse rallirahvale soomlastele: võistkonda tüürib eksmaailmameister Tommi Mäkinen ning pilootideks palgati Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Kas neil hakkab kohe väga hästi minema, on kahtlane, aga ajalugu seab neile pikemas perspektiivis siiski kõvad ootused - 90-ndatel võideti neli individuaalset ja kolm võistkondlikku MM-tiitlit.

Number 5 | Sebastien Ogier on ikka favoriit number üks

Mootorisport on inimese ja masina koostöö. Seetõttu ei saa kunagi alahinnata tehnilise poole tähtsust. Sebastien Ogier tuli eelmisel neljal hooajal Volkswageniga maailmameistriks, aga kuidas sulandub ta Fordi meeskonda? Spetsialistid loevad teda endiselt favoriidiks number üks, kuigi Kris Meeke'i (Citroen) ja Thierry Neuville'i (Hyundai) võimalused arvatakse olevat suuremad kui eales varem. Nagu ka meie mehel.

Number 6 | Autod muutuvad kiiremateks

Nagu tehnikaspordis tavaline, kohendatakse iga hooaja järel tehnilisi nõudeid. 2017. aasta masinad saavad olema parema aerodünaamika ja pidamisega ning kiiruskatsetelt oodatakse kuni pool minutit paremaid aegu. Muude tehniliste muudatuste seas paraneb mootori väljalaskevõime (300 hobujõult 380 hobujõuni) ja väheneb masina kaal.

Number 7 | Liider ei pea enam nii palju teid puhastama

Sel hooajal naastakse stardijärjestuse süsteemis 2014. aasta mudeli juurde. Teisisõnu starditakse ralli avapäeval vastavalt MM-sarja üldarvestusele. Järgnevatel päevadel muudetakse järjestus vastupidiseks. Seni sõideti üldarvestuse järgi kaks esimest päeva. Muudatus tehti pärast kaebusi selles osas, et liider peab konkurentidele liiga palju kruusateid puhastama ja jääb seetõttu ebasoodsasse olukorda.

Number 8 | Konstruktorite karika arvestuse punktisüsteem muutub

2017. aastal muutub ka konstruktorite karika punktiarvestus. Vastavalt uuele süsteemile peavad nad tooma starti vähemalt kaks, aga maksimaalselt kolm masinat. Kolme masina korral lähevad arvesse kahe parema tulemused. Eelmine aasta läks karikas Volkswagenile, teine oli Hyundai.

Number 9 | Mehhiko ralli hiigelkatse jääb ära

Eelmisel aastal Mehhiko ralli kavas olnud 80 kilomeetrit pikka Guanajuato katse sel aastal kavas ei ole. Tegemist oli kõige pikema kiiruskatsega viimase 30 aasta jooksul ja katsevõidu teeninud Ogier kulutas selle läbimisele enam kui 48 minutit. Ka oli see viimase päeva avakatse, kus paremusjärjestus oli välja joonistunud ja keegi väga riskeerida ei tahtnud. Küll aga sõidetakse endiselt kaks 54-kilomeetrist El Chocolate katset.

Number 10 | MM-sari jõuab ERR-i ekraanidele

Eesti Rahvusringhääling toob uuel hooajal ekraanile otseülekanded autoralli maailmameistrivõistluste otsustavatest kiiruskatsetest. WRC-sarja kõigi etappide viimased kiiruskatsed ehk Power Stage punktikatsed jõuavad otsepildis nii tele-eetrisse kui ERR-i spordiportaali. Neist esimene juba sel pühapäeval algusega kell 12.45 ETV2 kanalil. Kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Margus Kiiver.

Kõik fotod AFP/Scanpix, v.a. foto 6. (M-Sport) ja 10. punkti juures (@World)