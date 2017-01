Dakari ralli kahekordne võitja jäi ennetähtaegselt jalameheks

Nasser Al-Attiyah (Foto: EPA)

2012. aasta olümpiamängudel jahilaskmises pronksmedali võitnud 46-aastane Katari sportlasel polnud varuosi, et oma Toyotat parandada ja nii ei jõua mees neljanda etapi starti.

"Halb päev, sest mäng on läbi," ei varjanud Al-Attiyah. "Sõitsin hästi, kuid tegin siis vea ning meil polnud auto remontimiseks õigeid varuosi. Selline see Dakari ralli juba on."

Al-Attiyah võitis ralli avaetapi ja oli järgmisel päeval teine. Ka täna jõudis mees finišisse, olles 32.