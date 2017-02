ERR Rootsis | Tänak: täna oli keeruline, ma ei ole kunagi pidanud Ogier' kingades olema

Ott Tänak (Ford) lõpetas Rootsi ralli esimese täispika päeva kolmandal positsioonil. Päeva teises pooles oli tal kõvasti võitlust tiimikaaslase Sebastien Ogier' ja Citroenil sõitva Kris Meeke'iga, aga viimase katse võiduga suutis mõlemad seljataha jätta.

Tänak sõitis kogu päeva rajal Ogier' ja soomlase Jari-Matti Latvala järel kolmandana ning tunnistas, et suurele osale seltskonnast raja puhastamine polnud lihtne töö.

"Midagi ei ole öelda - keeruline oli. Ma ei ole kunagi nendes kingades olnud, mis Ogier on pidanud tegema - kõigile teistele teed avama. Eriti sellistes oludes on ikkagi päris keeruline," lausus Tänak intervjuus ERR-ile. "Auto esiosal on palju pidamist ja taga ei ole midagi. Kogu aeg suht küljeakna vaade."

Homme peaks Tänaku seis paranema, sest stardijärjekord mängitakse ümber ja eestlane saab alustada tagantpoolt, mis tagab soodsamad olud nagu täna olid näiteks liider Thierry Neuville'il (Hyundai). "See oligi point. Üritasin viimasel katsel vähe rohkem," sõnas Tänak. "Ilmselgelt olid olud jätkuvalt väga keerulised - palju lund ja suht vähe pidamist -, aga õnneks saime Sebi käest oma koha tagasi."

Rootsi rallil on korduvalt tulnud teemaks rehvid. Ehkki erinevalt muudest etappidest on siin kasutusel vaid üht tüüpi rehvid, siis vahelduvad olud võivad neid korralikult süüa. Tänaku sõnul läks tal aga selles teemas täna hästi. "Ma ütleks, et lõpuks oli päris piiri peal. Eelviimase peal," tunnistas ta. "Kaotasime päris palju naelu ja katse lõpp oli raske, aga õnneks oli rehvivalik õige. Saime ilusti päeva lõpuni."