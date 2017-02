Karl Mihkel Eller: Rootsi ralli lumevallid aitavad sõitjatel paremini teel püsida

Ott Tänak on sellel nädalavahetusel võistlustules Rootsis, kus on kavas autoralli MM-sarja teine etapp. Rallist käis ETV hommikusaates "Terevisioon" rääkimas Karl Mihkel Eller, eetrisse pääses ka Ott Tänaku lühike kommentaar.

"Päris libedad olud, suhteliselt palju lahtist jääd, aga kõik okei," sõnas Ott Tänak eile õhtul ERR-ile. "Nii on hea rallit alustada. Autoga on kõik okei."

"Kui vaadata eestlaste tulemusi Rootsi MM-rallil, siis meie parim on Markko Märtini 2005. aasta teine koht," tõdes Eller "Terevisiooni" stuudios. "Meil on see pjedestaali kõige kõrgem aste veel võtmata ja eks need lootused on sellel aastal pandud Ott Tänaku ja Martin Järveoja õlgadele."

"Ott on pjedestaalile pääsenud mitu korda ja eks see võit ju sellel hooajal võiks tulla, aga kas see ka Rootsis tuleb, seda näeme pühapäeva pärastlõunal."

"Üks peamine muudatus reeglites on see, et sõitjad peavad nii testikatsel kui publikukatsel sõitma samade piikrehvidega ja seetõttu ei tahetud testikatsel palju rehve kulutada," sõnas Eller. "Eelmisel aastal olid korraldajad sunnitud ligi pooled katsed ära jätma, sest rajad ei olnud piikrehvidega piisavalt hästi läbitavad. Sõitjatele on ohtlik minna piikrehvidega kruusasegustele pinnastele sõitma. On oluline, et pinnas oleks mitmekümnesentimeetrise jääkihi all, et jää ja lumi peaksid."

Pühapäeval on ETV2 ekraanil otseülekanne Rootsi ralli viimasest, Power Stage punktikatsest. Ülekanne algab kell 12.25.

"Rootsis võtame tuurid kõrgemale tasemele," sõnas Eller. "Meil on esimest korda rallistuudio, kust hakkab juba 5-10 minutit enne esimese auto starti ülekanne. Seal kindlasti näitame, mis toimus eelnevatel päevadel, kuidas läks, millised olid kõige olulisemad momendid."

"Rajad on keerukad, aga tee ääres on lumevallid. Kui ilm on hästi pidanud, on lumevallid võrdlemisi pehmed ja aitavad autol ka rohkem rajal püsida. On lootust, et kui sõitja mõnes kurvis eksib, siis on tal suurem lootus rajale jääda ja rallit mitte katkestada."