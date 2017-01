Mati Alaver meenutab Lembitu Kuuset: uskumatu mees, legend oma eluajal!

"Eks Lembitu on nii mitmetahuline, keeruline ja kõrge sisemise intelligentsiga isiksus, et temast on äärmiselt raske rääkida ja eriti veel suusatreeneril," tunnistas Alaver. "Aga kui erialasest aspektist Lembitut iseloomustada, siis kõige paremini iseloomustab teda jäägitu erialane kompetents. Tema kodutöö oli alati põhjalik ja kust ta kogu selle kodutöö materjali võttis, on minul raske öelda. On täiesti selge, et Lembitu tegi kõvasti tööd, aga mitte kunagi ei peegeldunud tema silmades väsimus. Silmades peegeldus alati võistluseelne erutus, ärevus ja rõõmus meel! Ehk meeletu optimist."

"Kas ta endale aru andis või mitte ja meeldis talle või mitte, aga ta oli parandamatu perfektsionist. Ma olen ise pealt näinud, kui ta lasi operaatoritel võtta kümneid kordi Andrust, Kristinat või Jaaku eri nurga alt, eri tõusu nurga peal ja eri rakursis. Ega Lembitu naljalt rahule ei jäänud. See on ka ilmselt põhjendatud ning operaatorid ja ilmselt ka Telemaja inimesed võtsid seda kui loomulikku nähtust, sest enda suhtes oli ta kümme korda nõudlikum."

Alaveri sõnul oli Lembitu Kuuse rahvusvahelises suusakogukonnas tunnustatud ekspert. "Norras on palju häid treenereid, aga väga suuri treenereid on vähe - Inge Braaten on neist ehk kõige säravam täht - Dählie ja Ulvangi treener oli Lembitu väga hea sõber! Võib ainult spekuleerida, kas sealt tekkis Norral ja kogu Skandinaavial suur respekt Lembitu teadmiste, kompetentsi ja arvamuste suhtes. Sel ajal, kui Eestit esindas maailmas suur kolmik, siis Skandinaaviamaade reporterid ja ajakirjanikud olid alati Lembitu ukse taga Eesti kohta infot ammutamas."

"Uskumatu mees, legend oma eluajal!" lausus Alaver. "Ükski prohvet ei ole kuulus omal maal, aga Lembitu oli küll kuulus nii rahvusvahelisel areenil kui ka omal maal. See tühimik, mis temast nüüd Eesti spordimaastikule ja spordižurnalistika väljadele jääb - see tühimik on kindlasti väga suur ning see on suur väljakutse noortele meestele ja tüdrukutele, et tõusta rahvusvahelisel areenil sama nähtavaks kujuks nagu seda oli Lembitu."