Tänak ja Ogier hoidsid ennast Rootsi ralli testikatsel tagasi

Tänak sõitis esimesel korral välja tulemuse 4.16,1 ning järgmisel kahel korral läbis raja selgelt suure varuga, kui aegadeks märgiti vastavalt 5.04,7 ja 5.10,2.

Eestlase meeskonnakaaslane Sebastien Ogier näitas alles 17. tulemust, kui sai esimesel läbimisel kirja 4.29,9.

Kiiremaid aegu näitasid Mads Östberg (4.11,6), Craig Breen (4.11,7), Hayden Paddon (4.12,1) ja Kris Meeke (4.12,2).

