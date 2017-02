ERR Rootsis | Tänak ülikiirest katsest muigelsui: suure hoo pealt on raske end mugavalt tunda

Ott Tänak (Ford) alustas laupäeval Rootsi rallit suurepäraselt, võites kõik kolm ennelõunast kiiruskatset, olles teiste seas parem nii üldliider Thierry Neuville'ist (Hyundai) kui ka maailmameistrist tiimikaaslasest Sebastien Ogier'st. Vahe soomlase Jari-Matti Latvalaga (Toyota) vähenes 9,2 sekundini.

Kuna reedese päeva järel pöörati stardijärjekord pahupidi vastavalt Ralli üldseisule, sai kolmandat kohta hoidev eestlane võrreldes eilsega pisut soodsama stardipositsiooni. "Täna on kindlasti lihtsam jah. Olud on vähe ühtlasemad ja üldiselt teab, mis tuleb. Väga ei üllata," lausus ta ERR-ile.

Rallimehed kasutasid häid tingimusi ära ja kohe päeva esimesel katsel näidati väga suuri kiirusi, mispeale korraldajad otsustasid pärastlõunal seda katset turvakaalutlustel enam mitte korrata. "Tee oli väga kiire, eriti nende autodega," tunnistas Tänak. "Vist üldse kogu WRC ajaloo kõige kiirem katse, mis on sõidetud. Midagi ei ole öelda - ta oli suht kiire: palju sirgeid ja mitte väga huvitav."

Kas ise tundsid end roolis mugavalt? "Sellise suure hoo pealt on raske end mugavalt tunda, pigem ikka ebamugav," muheles Tänak.

Täna sõidetakse veel kolm kiiruskatset. Kordamisele tulevad päeva teine ja kolmas katse ning õhtul peetakse Karlstadis publikukatse, kus sõideti ka neljapäeval.

"Kindlasti saab vähe rohkem kruusa olema. Rehvidel võib raskem olla, aga katsekilomeetreid on suht vähe. Ei tohiks probleeme olla," lausus Tänak ja lisas, et võitlus läheb edasi. "Rootsis on vahed väiksed ja et üldse vahet teha, peab kõvasti pingutama. Ei ole lihtne, ütleme nii."