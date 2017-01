Soome ralliäss: Toyota pole hooajaks valmis, Ogier on võimeline MM-tiitlit kaitsma

Mikko Hirvonen (Foto: AFP/Scanpix)

„Auto arendustööks on vähe aega olnud ja ma olen kuulnud, et neil on veel mõningad asjad tegemata,“ lausus Hirvonen. „Kuid Jari-Matti (Latvala – toim.) on suurte kogemustega sõitja, kes võib hea keskendumise ja õnnestumise korral kohe edu saavutada. Siiski ma arvan, et poodiumikohtade eest hakkavad nad võitlema alles hooaja teises pooles.“

Mullu maailmameistriks kroonitud prantslase Sebastien Ogier tiimikaaslaseks Volkswagenis olnud Latvala võitis vaid ühe ralli ning sai kokkuvõttes kuuenda koha. „Ta tegi vigu ning teda segasid tehnilised probleemid,“ sõnas Hirvonen. „Loodetavasti suudab ta eelmise hooaja kiiresti unustada.“

Hirvonen võitis 15 MM-rallit, neist 14 M-Spordi värvides, mida algaval hooajal esindavad Ogier ja Ott Tänak. „Ogier on suuteline tiitlit kaitsma,“ ütles Hirvonen. „Juba ammu pole kõik tiimid korraga pidanud ehitama uut autot, kuid M-Sport on selles vallas alati tugev olnud. Huvitav on ka näha, mida Ogier suudab autoga, mis pole erinevalt Volkswagenist arendatud tema soovide järgi.“