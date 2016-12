Ogier Tänakust: tundub, et ta on tore inimene ja andekas sõitja

Sebastien Ogier ja Ott Tänak Poola ralli järel. (Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool)

„Meie partnerlus saab olema huvitav, sest kahtlemata on ta andekas sõitja, kes on sellel aastal näidanud häid esitusi,“ sõnas Ogier Red Bullile Tänaku kohta. „Tal ei õnnestunud küll rallit võita, aga oli sellele väga lähedal.“

„Ma ei tunne teda veel hästi, aga mulle tundub, et ta on tore inimene. Ootan temaga koos töötamist ja selle meeskonna tipule lähemale viimist.“

„Mulle on temast alati jäänud hea mulje ja ma olen kindel, et ta on väga hea tiimiboss, kes teeb asju südame ja suure kirega,“ tõdes Ogier M-Spordi pealiku Malcolm Wilsoni kohta. „See on üheks põhjuseks, mis veenis mind selle meeskonnaga liituma ja meid ootab ees väga inimlik seiklus.“