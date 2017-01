Jari-Matti Latvala: poodiumist hakkame mõtlema ehk hooaja keskel

Jari-Matti Latvala (vasakul) (Foto: AFP/Scanpix)

"Kaks kuud tagasi ei oleks ma ette kujutanud, et stardin Monte Carlo rallil Toyotaga, nii et see on väga põnev," vahendab Latvalat Crash.net. "Kokku olen testinud 12 päeva: neli lumel, ühe kruusal ja seitse asfaldil. See on hea hulk testiaega ja oleme kenasti edenenud."

Viimati osales Toyota tehasevõistkond MM-sarjas 18 aastat tagasi. "Auto tundub väga hea, aga tulemusi on raske prognoosida, sest kõigil on uued masinad," sõnas soomlane. "Igatahes kulub see aasta arendustööks: Montes tahaksime ralli hästi lõpetada ja võib-olla hooaja keskel hakata mõtlema poodiumist."

"Monte Carlo ralli on ettearvamatu, nii et pole mõtet palju eesmärke seada: 2015. aastal polnud mul erilist plaani ja tulin teiseks. 2016. aastal sihtisin pjedestaali, kuid eksisin," rääkis ta sel nädalal eesseisvast hooaja avaetapist.

Eelmised neli hooaega esindas 31-aastane Latvala Volkswageni võistkonda, eelnevalt on ta sõitnud ka Fordis, kuid muu hulgas on karjääri algusaegadel teinud kaks MM-rallit kaasa ka Toyota Corolla masinal. 2010., 2014. ja 2015. aastal sai ta üldarvestuses teise koha.