Hyundai tiimijuht: vahe liidriga võib meie jaoks olla püüdmatu

Thierry Neuville Itaalia MM-ralli järel (Foto: AFP/Scanpix)

MM-sarja üldarvestuses on belglasel koos kaheksa punkti, mida on 40 võrra vähem, kui liidrikohta hoidval soomlasest Toyota roolikeerajal Jari-Matti Latvalal. "Tegemist on küll hooaja algusega, kuid vahe võib juba olla liiga suur," ütles Hyundai tiimijuht Michel Nandan. "Kahju, et oleme punkte kaotanud lihtsate sõiduvigade tõttu."

Nandanile ei mahu pähe Neuville'i eksimus Rootsi rallil, kus mees katkestas publikukatsel. "Ma saan aru, et Monte Carlos võib kõike juhtuda, kuid kahekilomeetrine katse tuleks vigadeta läbida," sõnas Nandan. "Neuville peab eiksimustest õppima ja keskenduma Mehhiko rallile."