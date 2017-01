Ott Tänak: hooaja eesmärk on olla läbivalt tugev

Ott Tänak (Foto: @World)

Eesti rallisõitja Ott Tänak alustab uut MM-hooaega juba sellel nädalal, kui kavas on legendaarne Monte Carlo ralli. Tänaku kaardilugejaks on Martin Järveoja ning meeskonnakaaslaseks M-Spordis neljakordne maailmameister Sebastien Ogier.

Uute tehniliste nõuete järgi ehitatud Ford Fiesta RS WRC on kõigi eelduste järgi kiire ja konkurentsivõimeline auto, millega hakkavad MM-sarjas kõrgeimaid kohti püüdma nii Ogier kui Tänak. Uue meeskonnana on WRC-sarjaga liitunud Toyota, kelle esinumbrina sõidab Jari-Matti Latvala. Tagasi on Citröen'i tehasemeeskond, möödunud aastal teise koha saavutanud Thierry Neuville jätkab Hyundai esinumbrina.

"Ma ei jõua hooaja algust ära oodata," sõnas Tänak M-Spordi meeskonna pressiteate vahendusel. "Teoksil on palju uut ning tegemist on täiesti uue väljakutsega, seetõttu olen kindel, et see saab huvitav olema."

"Praegusesse hetke on meid aidanud väga palju kulissidetagust rasket tööd. Vaev, mida kogu meeskond selle auto kallal näinud, on uskumatu ja õhus on palju elevust. Kõik on uus ja enne esimesi katseid ei tea keegi, mis seisus me täpselt oleme."

"Tunne on hea, aga me alustame Monte Carlos ühe aasta raskeima ralliga," jätkas Tänak. "See on keeruline etapp, aga tegelikult on heade esituste võti üsna lihtne."

"Kõigepealt on vaja eelmistelt aastatelt saadud kogemusi. Teiseks peab sõitja kõigi tingimuste kiuste olema järjepidev. Vaja on vältida vigu, teha õiged rehvivalikud ja leida masinale hea seadistus. Kui sa suudad kogu paketi kokku panna, siis tead, et teed hea esituse."

"Selle hooaja eesmärk on olla läbivalt tugev. Meil on nüüdseks juba päris palju kogemusi ning me tahame regulaarselt teha häid esitusi," võttis Tänak käesolevaks aastaks pandud sihid kokku.

Tänavu 13 etapist koosneva WRC-sarja kõigi etappide viimased kiiruskatsed ehk Power Stage punktikatsed jõuavad otsepildis nii tele-eetrisse kui ERR-i spordiportaali. Esimene MM-sarja otseülekanne Monte Carlo rallilt on eetris eeloleval pühapäeval kell 12.45 ETV2 kanalil. Kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Margus Kiiver.