Sebastien Ogier: Rootsi rallil pole vigadeks ruumi, aga iga sekund loeb

Sebastien Ogier (Foto: M-Sport/@World)

"Me tegime Monte Carlo rallil hooajale unistuste stardi, aga me ei saa sel lasta end segada," lausus prantslane M-Sporti pressiteate vahendusel. "Palju tööd on veel teha ja Rootsi ralli on unikaalne etapp."

"Ma naudin seda etappi väga ning lumel ja jääl jõuame uskumatute kiirusteni - sel aastal uute autodega need vaid tõusevad. See tähendab, et vigadeks pole ruumi ja peab olema väga täpne. Sageli lahutavad sõitjaid vaid loetud sekundid, nii et iga sekund läheb arvesse."

"Kui me jõuame järgmisel nädalal taas pjedestaalile, siis oleks see fantastiline algus ja ületaks kõik senised lootused," jätkas seni kolm korda Rootsi ralli võitnud Ogier. "Ma ei näe põhjust, miks me ei võiks olla selles kindlad, kuid samal ajal peame kulisside taga kõvasti tööd rabama."

"Me ei ole veel kõigi sõitjate täielikku potentsiaali näinud ja ma ootan Rootsi rallilt väga põnevat ja tasavägist võitlust."