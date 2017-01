Toyota teeb soomlaste juhtimisel tagasituleku autoralli MM-sarja

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja alguseni jääb veel kaks päeva. Suursoosik MM-tiitlile on Ott Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis Sebastien Ogier, kuid tiitlinõudlejaid on märksa rohkem kui eelmisel aastal.

Hoolimata Volkswageni loobumisest võtab tänavusest autoralli MM-hooajast osa neli meeskonda. M-Sporti ridades sõidab lisaks Ott Tänakule ja Sebastien Ogier'le ka britt Elfyn Evans. M-Sport januneb rallivõidu järele, sest viimati triumfeeriti alles viie aasta eest.

Tehasemeeskonnana on pärast aastast pausi tagasi Citroen, tiitlivõitlusesse lisandub veel Hyundai. Tagasituleku suurde rallisse teeb ka Toyota, mille tiimipealikuks on neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen. Toyota on sel hooajal pea täielikult Soome meeskond, sest ka sõitjateks on meie põhjanaabrid - kogenud Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen.



"Tommiga töötades on näha, et tal on väga selged eesmärgid. Ta ei küsi, kuidas autot arendada, vaid proovib kõike. Teed lihtsalt kõik selle nimel, et auto oleks kiirem," rääkis Latvala.

Üheksakümnendatel neli sõitjate ja kolm tootjate MM-tiitlit võitnud Toyota ei ole algaval hooajal võitjapretendent, kuid annab WRC-sarjale värvi juurde. Hooaja avaetapp Monte Carlos saab alguse neljapäeva õhtul.