Margus Kiiver: Monte Carlos veel pilt laias plaanis välja ei joonistunud

Autospordiliidu peasekretäri Margus Kiiveri sõnul Monte Carlo ralli veel algavast hooajast õiget pilti ei andnud. Üht-teist rohkem võib avaneda Rootsi rallil, aga palju paremini selgineb situatsioon alles Mandri-Euroopa etappideks.

"Ma arvan, et Monte Carlo laias plaanis veel seda pilti välja ei joonista. Tõenäoliselt midagi hakkab veebruaris Rootsi talverallilt välja joonistuma, aga ma arvan, et kõige õigema jõudude vahekorra saame, kui autoralli MM-sari jõuab kevadel tagasi Mandri-Euroopasse. Kusagil Portugali rallil tõenäoliselt," sõnas Kiiver ETV spordisaatele.

"Monte on natuke teistmoodi: ilmastikuolud, see on tihtipeale natuke olelusvõitlus, seal need kiirused ja asjad ei pääse veel nii hästi võimule. Seal on kogemused need, mis maksavad."

Kuigi Kiiver näeb Rootsi rallil eestlaseid soosivaid faktoreid, siis tema sõnul peaks võtma siiski olukorda rahulikult ja vaatama, kuidas need asjad liikuma hakkavad. "Need on taas täiesti uued olud, täiesti uued tingimused. Me isegi ei tea, millised tingimused seal lõppkokkuvõttes välja tulevad, sest viimastel aastatel on Rootsis olnud pigem jäine kruusaralli kui talveralli."

"Arvestades asjaolusid, et siitpiirkonna sõitjad loomulikult lumel ja jääl sõidavad väga hästi, siis mingisugune eelis võib Eesti sõitjatel olla. Aga mina küll üritan hoida külma pead ja mitte minna kaasa massilise esikoha kättemängimise teemaga."