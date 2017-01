VIDEO | Paddon sõitis Monte Carlos teelt välja, väidetavalt hukkus pealtvaataja

Hayden Paddon (Foto: AFP/Scanpix)

Enne Paddonit jõudsid finišisse belglane Thierry Neuville ja Ott Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis, neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Kolmandana startinud Paddon sõitis rajalt välja vastu kaljut ning videopilt annab tunnistust sellest, et autolt sai löögi ka üks pealtvaataja.

Hyunday tiim teatas Twitteris, et nii Paddoni kui tema kaardilugeja John Kennardiga on kõik korras, kuid sotsiaalmeedias levib informatsioon, et õnnetusse sattunud pealtvaataja hukkus. Belgia ajalehe La Dernière Heure sõnul oli tegemist Belgia fotograafiga, kes paigaldas teeserval GoPro kaamerat. Kesköö paiku ilmusid Twitterisse fotod võistluste korraldaja Christian Tornatore ametlikust teadaandest, mille järgi kaotas pealtvaataja teadvuse ning vajas esmaabi.

SS1 UPDATE: it's reported that a person was involved in Paddon's accident. We are liaising with the organisers to have more news. — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 19, 2017

A photographer died during the 1st stage of WRC 2017 season.

Hyundai driver Hayden Paddon hit him with his car after losing control.

R.I.P. — Tomislav Zarkovic (@Tommy_Arsenal) January 19, 2017