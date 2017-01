VIDEO | Monte Carlo MM-ralli avakatse jäeti Paddoni avarii tõttu pooleli

Hayden Paddon (Foto: AFP/Scanpix)

Belglane Neuville (Hyundai) jõudis finišisse ajaga 12.10,2, Ott Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis, neljakordne maailmameister Sebastien Ogier jäi Neuville'ile alla 0,7 sekundit.

Hyunday tiim teatas Twitteris, et nii Paddoni kui tema kaardilugeja John Kennardiga on kõik korras, küll aga on allolevas videos näha, kuidas võis õnnetuses kannatada saada kõrvalseisja. Ametlikku infot WRC hetkel avaldanud ei ole. Teise kiiruskatse algusaeg on Eesti aja järgi kell 23.57.