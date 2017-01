Paddon sõitis Monte Carlos teelt välja, õnnetuses hukkus pealtvaataja

Enne Paddonit jõudsid finišisse belglane Thierry Neuville ja Ott Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis, neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Kolmandana startinud Paddon sõitis rajalt välja vastu kaljut ning videopilt annab tunnistust sellest, et autolt sai löögi ka üks pealtvaataja.

Hyundai tiim teatas Twitteris, et nii Paddoni kui tema kaardilugeja John Kennardiga on kõik korras, kuid õnnetusse sattunud pealtvaataja suri. „Vaatamata arstide jõupingutustele pealtvaataja kahjuks suri,“ teavitasid korraldajad reede varahommikul WRC kodulehele ilmunud teadaandes. „Kõik asjaosalised teevad juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks korraldajate ning ametivõimudega koostööd. Kõik, kes on ralliga seotud, avaldavad õnnetusega seotud inimestele ja nende peredele ning sõpradele kaastunnet.“

Both @HaydenPaddon & @JKCoDriver are out of the car and OK. #WRC #RallyeMonteCarlo