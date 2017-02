Tänak tõusis Neuville'i ebaõnne tõttu teiseks, vahe liidriga on neli sekundit

Ott Tänak - Martin Järveoja (Foto: M-Sport Media)

9. kiiruskatse (31,60 km). Tänak alustas päeva katsevõiduga, kui eestlane sõitis välja aja 13.45,5 ning edestas meeskonnakaaslast Sebastien Ogier'd (Ford) 2,6 ning belglast Thierry Neuville'i (Hyundai) 3,8 sekundiga. Kokkuvõttes eestlane oma kohta ei parandanud ning jätkab kolmandana. Ogier tõusis koha võrra neljandaks, mööda Kris Meeke'ist (Citroen).

10. kiiruskatse (15,87 km). Katse toimumine on sattunud ohtu, kui pealtvaatajaid pole saadud kontrolli alla. "Inimesed 10. kiiruskatse raja ääres, te peate teelt lahkuma. Kui ei lahku, siis jääb katse ära," kirjutas Rootsi ralli oma ametlikul Twitteri kontol.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: People at SS10, you need to move away from the road. If not, the stage will be cancelled. #RallySweden — Rally Sweden (@RallySweden) February 11, 2017

Kui publik oli kontrolli alla saadud, siis lasti võistlejad ka rajale ning Tänak näitas taas kõige kiiremat aega. Eestlane edestas finišis Neuville'i 0,1 ning Ogier'd 0,9 sekundiga. Loomulikult nii väikesed ajavahed üldarvestuses midagi ei muutnud. "Ma tunnetasin autot hästi, järjekordne hea esitus minu poolt," vahendas Rootsi ralli ametlik Twitteri konto eestlase sõnu.

11. kiiruskatse (14,27 km) start kell 11.08. Ka sellel katsel on antud publikule hoiatus teelt lahkuda.

ADDITIONAL INFORMATION: People at SS11, you also need to move away from the road. Stage needs to be clean 30 minutes before! #RallySweden — Rally Sweden (@RallySweden) February 11, 2017

Täna juba kolmanda järjestikuse katsevõidu võttis Tänak, kes 3,4 sekundiga edestas Latvalat ja 3,8 sekundiga Neuville'i. "Väga stabiilsed tingimused on. Mul on Ogier'ga väga suur lahing käimas," vahendas Rootsi ralli ametlik Twitteri kanal Tänaku sõnu meeskonnasisese heitluse kohta.

12. kiiruskatse (31,60 km). FIA soovitusel otsustati see katse ära jätta, kuna sama raja eelmisel läbimisel tõusid keskmised kiirused ohtlikult kõrgeks. Tänak tegi 137,8 km/h keskmise kiirusega tänapäevase WRC sarja rekordi.

Due to safety reasons after analyzing the average speeds on SS9, SS12 Knon 2 is cancelled. This after recommendations from FIA. #RallySweden — Rally Sweden (@RallySweden) February 11, 2017

13. kiiruskatse (15,87 km). Esimest korda oli laupäeval kiireim Jari-Matti Latvala, edestades Tänakut 1,1 ja Neuville'i 1,2 sekundiga. Ogier jäi Latvalast neljandana maha 2,2 sekundit.

14. kiiruskatse (14,27 km). Päeva eelviimasel kiiruskatsel näitas parimat minekut Neuville, kellele järgnesid Ogier (+3,3) ja Tänak (+5,7). Latvala kaotas belglasele 11,7 sekundit. Kõrgest konkurentsist langes aga seni viiendal kohal olnud Kris Meeke, kes sõitis katse käigus teelt välja.

Üldarvestuses vähendas Tänak Latvalaga vahet 4,3 sekundini, liidrist Neuville'ist jääb eestlane maha 47,6 sekundit.

15. kiiruskatse (1,90 km). Ralli liidrit Neuville'i tabas uskumatu ebaõnn, kui ta sõitis päeva viimasel katsel teelt välja ning kaotas Hyundai meeskonna sõnul ratta. Katsevõidu võttis Daniel Sordo, kes edestas Ogier'd 0,3 ja Tänakut 0,4 sekundiga.

See tähendab, et enne viimast päeva tõusis ralli liidriks Jari-Matti Latvala, kes edestab Ott Tänakut kõigest 3,8 sekundiga.

Such a big shame for the rally leader, @thierryneuville. He has a broken steering. pic.twitter.com/68Z7pxF5AK — Rally Sweden (@RallySweden) February 11, 2017

Seis 15/18 kiiruskatse järel: 1. Jari-Matti Latvala Toyota 2:04.59,3 2. Ott Tänak Ford + 3,8 3. Sebastien Ogier Ford + 16,6 4. Dani Sordo Hyundai + 1.39,5 5. Craig Breen Citroen + 2.04,5 6. Elfyn Evans Ford + 3.44,7

7. Hayden Paddon Hyundai + 5.00,2

8. Stephane Lefebvre Citroen + 5.37,0