Ott Tänak võitis teise laupäevase katse järjest, Rootsis on probleeme publikuga

9. kiiruskatse (31,60 km). Tänak alustas päeva katsevõiduga, kui eestlane sõitis välja aja 13.45,5 ning edestas meeskonnakaaslast Sebastien Ogier'd (Ford) 2,6 ning belglast Thierry Neuville'i (Hyundai) 3,8 sekundiga. Kokkuvõttes eestlane oma kohta ei parandanud ning jätkab kolmandana. Ogier tõusis koha võrra neljandaks, mööda Kris Meeke'ist (Citroen).

10. kiiruskatse (15,87 km). Katse toimumine on sattunud ohtu, kui pealtvaatajaid pole saadud kontrolli alla. "Inimesed 10. kiiruskatse raja ääres, te peate teelt lahkuma. Kui ei lahku, siis jääb katse ära," kirjutas Rootsi ralli oma ametlikul Twitteri kontol.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: People at SS10, you need to move away from the road. If not, the stage will be cancelled. #RallySweden