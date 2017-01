M-Spordi tiimijuht: me ei karda kedagi

Julien Ingrassia, Sebastien Ogier, Malcolm Wilson, Ott Tänak, Martin Järveoja (Foto: M-Sport/@World)

"Me olime ainus tiim, kelle kõik kolm sõitjaid võitsid kiiruskatseid ja see ütleb nii mõndagi," lausus M-Spordi pealik Malcolm Wilson, kes vaatab lootusrikkalt tulevikku. "Me ei karda kedagi."

Wilsoni meelest andis Ogier liitumine meeskonnaga lisajõudu. "Kui Seb teatas, et ta tahab sõita meie Fordiga, siis saime aru, et oleme teinud tööd õiges suunas," rõõmustas Wilson, kuid lisas. "Kuid kõik see on alles algus ning meil on palju vaja veel vaeva näha."