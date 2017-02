Tänak hoiab Rootsi rallil kolmandat kohta

Ott Tänak (Foto: Reuters/Scanpix)

Ralli käik:

2. katse (18,47 km). Päeva esimesel katsel näitas kiireimat minekut Thierry Neuville (Hyundai), teise koha sai britt Kris Meeke (Citroen), kes jäi belglasest maha kaks sekundit. Ott Tänak kaotas 2,8 sekundit ning sai kolmanda koha, ralliraadiole kurtis eestlane teede libeduse üle. Valitsev maailmameister ja Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis, Sebastien Ogier, kaotas Neuville'ile 10,7 sekundit ja pidi leppima kümnenda kohaga.

Üldarvestuses tõusis Tänak Neuville'i järel teiseks ning kaotab belglasele täpselt 3 sekundit. Meeke on kolmas (+3,4) ning eilse avakatse võitnud Jari-Matti Latvala (Toyota) on neljas.

3. katse (21,26 km). Taas oli kiireim Neuville, kellele järgnevad Latvala (+0,6) ja iirlane Craig Breen (Citroen; +2,3). Ogier kaotas 3,1 sekundit ja oli neljas. Tänak kaotas belglasele 8,7 sekundit ning langes üldarvestuses nüüd kuuendaks, kaotust Neuville'ile on kogunenud 11,7 sekundit.

"Stardis oli väga libe ja seejärel jäin kuidagi kahe käigu vahele kinni," tunnistas Tänak ralliraadiole. "Ma ei tea mis juhtus, aga see häiris meid."

4. katse (24,88 km). Võimsa katsevõidu võttis Latvala, kes oli Neuville'ist kiirem 8,5 sekundit. Ogier kaotas soomlasele kolmandana 9,6 sekundit, neljandat aega näidanud Tänak 12,9 sekundit. Ralliraadiole kommenteerib Tänak, et käiguvahetus ei tööta ikka veel korralikult.

Ühtlasi läks Latvala rallit juhtima, Tänak tõusis viiendaks ning kaotab soomlasele 20 sekundit.

5. katse (18,47 km). Neuville saab päeva kolmanda katsevõidu, edestades uus-meremaalast Hayden Paddonit 4,1 sekundiga. Tänak sõitis välja kolmanda aja ning kaotas Neuville'ile 7,4 sekundit. Tänak tunnistab, et autoga on nüüd korras, kuigi tagumistel ratastel nappis pidamist.

Neuville tõusis katsevõiduga taas Latvala ette, kahe mehe vahe on 3,8 sekundit. Kolmandaks tõusnud Tänak jääb belglasest maha 23,5 sekundit. Vahepeal on selgunud, et seni kuuendat kohta hoidnud Mads Östberg on saanud 50-sekundilise karistuse, sest lahkus hooldusalast liiga hilja.

6. katse (21,26 km). Neuville'ile juba päeva neljas katsevõit. Seekord edestas belglane Latvalat 2,3 ja Paddonit 3,8 sekundiga. Tänak oli viies, Neuville'ist jäi eestlane maha 5,1 sekundit. Kokkuvõttes esikolmikus muudatusi ei toimunud. Juhib Neuville, kellele järgnevad Latvala 6,1 ning Tänak 28,6 sekundi suuruse kaotusega.

"Ma ei ole päris rahul," ütles Tänak. "Teed on värske lume tõttu libedad ja ma tegin ka mõne vea, kui lasin mõned kohad otseks."

Tulemused (6/18):

1. Thierry Neuville Hyundai 53.55,2

2. Jari-Matti Latvala Toyota + 6,1

3. Ott Tänak Ford + 28,6

4. Kris Meeke Citroen + 29,8

5. Sebastien Ogier Ford + 33,9

6. Hayden Paddon Hyundai + 45,1

7. Dani Sordo Hyundai + 57,1

8. Craig Breen Citroen +1.16,3