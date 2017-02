Tuntud autospordiajakirjanik: ralli MM-sarjas läheb kuue mehe vahel tihedaks rebimiseks

Täna Rootsis lõppenud autoralli MM-sarja teisel etapil teise koha saanud Ott Tänak hoiab üldarvestuses soomlasest Toyota roolikeeraja Jari-Matti Latvala ja prantslasest tiimikaaslase Sebastien Ogier järel kolmandat kohta.

Tänak on mõlemad tänavused rallid lõpetanud pjedestaalil, sest Monte Carlos oli ta kolmas. ETV spordisaate otsestuudios käinud autospordiajakirjaniku Rein Luige sõnul ei tasu veel kaugemale ulatuvaid järeldusi teha. "Monte Carlo ralli on eriliste tingimuste tõttu loterii," tõdes Luik. "Jõudude vahekord hakkas välja kujunema nüüd Rootsi rallil. Seetõttu on neid kahte tulemust raske võrrelda."

Kui Monte Carlos jäi Tänak Ogier'le alla, siis Rootsis sai eestlane prantslasest jagu. "Kõige tähtsam on edestada oma meeskonnakaaslast," kordas Luik vana tõde. "Seda jälgivad kõik. Lisaboonuseks on see, et Ogier on neljakordne maailmameister."

Kui Tänak peaks nüüd mõnel ralli poodiumilt välja jääma, siis poleks see Luige meelest ebaõnnestumine. "Meil on neljas tiimis kuus sõitjat, kes on tänavu võimelised etappe võitma," rehkendas Luik. "Need on Jari-Matti Latvala, Chris Meeke, Thierry Neuville, Hayden Paddon, Ott Tänak ja Sebastien Ogier. Neist kuuest pole ainult Tänakul ühtegi etapivõitu. Kahe etapi põhjal võib öelda, et autod on võrdsed ning pakun, et nende kuue mehe vahel tuleb tasavägine võitlus."

Rootsi rallit peeti Tänakule sobivaks, kuid Luige sõnul tuleb konkurentsis püsida igal etapil. "Kui ta tahab võidelda tiitlite või medalite pärast, siis peab igal rallil olema väga hea," lausus Luik. "Järgmine etapp Mehhikos on oma kõrguse tõttu merepinnast jälle eriline, aga Tänakule sobivad kiired rallid, nagu seda oli Rootsis peetud võidukihutamine. Poolas ja Soomes on ta alati häid tulemusi näidanud, kuid juba varem tuleb tasemel olla."

Täpselt kuu aja pärast peetakse Mehhikos järgmine etapp. "Seal sõidetakse keskeltläbi 2000 meetri kõrgusel merepinnast, mis tähendab, et mootoritel on vähem võimsust ja autode aerodünaamika pole nii efektiivne," loetles Luik. "Seal loeb palju sellest, kuidas auto toimib. Võib-olla Mehhikos me päris jõudude vahekorda veel ei näe."