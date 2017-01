Evans on Monte Carlo rallil M-Sporti kolmas sõitja

Elfyn Evans (Foto: AFP/Scanpix)

Autoralli MM-sarja hooaja esimese etapi ehk Monte Carlo ralli korraldajad avaldasid esialgse stardinimekirja ning nagu eeldati, on Elfyn Evans üles antud M-Sporti meeskonna sõitjana.

M-Sporti põhisõitjad on neljakordne maailmameister Sebastien Ogier ja Ott Tänak, Evans sõidab meeskonna kolmanda Ford Fiesta WRC-ga. Kui Ogier’ ja Tänaku autodel kasutatakse Michelini rehve, siis Evans sõidab DMACK-i rehvidega, kirjutab Autosport.



Hyundail on samuti kolm autot, millega sõidavad Hayden Paddon, Thierry Neuville ja Dani Sordo. Citroen ja Toyota on kumbki välja pannud kaks sõitjat – vastavalt Kris Meeke’i ja Stephane Lefebvre’i ning Jari-Matti Latvala ja Juho Hännineni.

Iirlane Craig Breen alustab hooaega Abu Dhabi Teami eelmise hooaja Citroeniga, tänavuse autoga peaks ta avastardi tegema veebruaris Rootsi rallil.

Monte Carlo ralli kestab 20.-22. jaanuarini.

Vaata ülesandmiste nimekirja.