ERR Rootsis | Tänak Latvala edust: see on kõigile päris suur üllatus

Ott Tänak (Ford) lõpetas autoralli MM-etapi Rootsis teisena, tõustes esmakordselt sel võistlusel poodiumile. Varasematel aastatel oli ta olnud korra neljas ja kahel korral viies.

"Iseenesest oli huvitav ralli. Alguses võib-olla meie jaoks vähe keerulisem, aga eile oli väga okei ja täna ilmselgelt Jari oli väga kiire," lausus Tänak pärast etappi ERR-ile. "Viimasel katsel üritasime, aga tegin ise vea ja suretasin auto välja. Pidin korra seisma jääma, aga see selleks - lõpuks ikkagi head punktid."

Tänakule valmistas heameelt, et õnnestus vältida suuri tehnilise probleeme ja ka ilm soosis. "Esimesel päeval olid käigukastiga nipet-näpet probleemid, aga peale seda oli kõik okei. Sujus suht rahulikult," sõnas Tänak ja lisas ilma kohta: "Eelmine aasta oli ju palju keerulisem ja ei olnud lihtsad olud. See aasta lumehange ei olnud, aga kui isegi vaja oli, õnneks nad olid seal ja aitasid hädast välja."

Uut Fiestat on saanud nüüd proovida kaks korda. Mõlemad lõppesid poodiumil - hooaja avaetapi Monte Carlos lõpetas eestlane kolmandana. "Ilmselgelt on veel vaja tööd teha," sõnas ta siiski. "Mingitel katsetel tundus Jari väga kiire ja Toyota tundus vägagi konkurentsis. Mingi hetk ei olnud meil väga midagi vastu panna. On kohti, kus saame kindlasti areneda, aga baasauto on väga hea. Siia peale midagi edasi arendada, siis usun, et kõik on võimalik."

Rootsis esikohale tulnud Jari-Matti Latvala (Toyota) edukas hooaja algus paneb rallirahval kulmu kergitama. "Ma usun, et see on kõigile päris suur üllatus. Eks näis, kuidas edasi läheb," lausus Tänak. "Praegu on suht sellised erilised ja spetsiifilised rallid olnud. Vaatame, mis saama hakkab."

"Mehhiko on ka kindlasti väga spetsiifiline kõrguse pärast, aga pärast seda juba hakkavad vähe normaalsemad kruusarallid. Siis on võib-olla lihtsam aru saada, kes tegelikult kiire on, aga hetkeseisuga oli Jari-Matti siin väga enesekindel ja auto pidi ka kindlasti hea olema. Tundub, et neil on väga hea komplekt."

Head kiirust on sel hooajal näidanud ka Hyundai belglasest piloot Thierry Neuville. Siiski on ta mõlemal korral liidripositsioonilt katkestanud. Rootsis sai saatuslikuks laupäeva viimane katse Karlstadi publiku ees. "Montes oli ta väga kiire ja siin startis esimene päev suht tagant. Kasutas sajaprotsendiliselt rajaolusid ära. Eile sõitsime ikka samas tempos, kui olime sama koha peal teel. Ma usun, et ta ulmekiire ei ole, aga tundub sel aastal väga enesekindel. Eks ta peab natuke oma vigadega vaeva nägema, aga kindlasti saab temaga mingi hetk keeruline olema."

Autoralli MM-sari jätkub nüüd kuu aja pärast Mehhiko teedel. Aprillis sõidetakse Korsikal ja Argentinas ning mais on kavas Portugali MM-etapp. Enne neid on Tänakul kolmandana 33 punkti, sarja liidriks tõusis 48 punktiga Latvala, kellest nelja silmaga jääb maha täna kolmandaks tulnud Sebastien Ogier (Ford).