Tänak ühe oma lemmiketapi eel: Rootsi ralli suured kiirused panevad adrenaliini voolama

Ott Tänak (Foto: M-Sport/@World)

"Ootan Rootsi rallit väga. See on üks mu rallikalendri lemmikuid ja suured kiirused panevad adrenaliini voolama. Sel aastal võimsama auto roolis on see midagi väga erilist," sõnas Tänak oma meeskonna M-Sporti pressiteate vahendusel.

"Katseid on väga tore sõita - nad on tõeliselt kiired, voolavad ja sujuvad. Peame olema lõdvestunud ja keskendunud ning leidma hea rütmi. Loodan kenasid jäiseid olusid ja olla positsioonis, mis lubaks võidelda kõige tipmiste kohtade eest."

Tänaku sõnul on kõige tähtsam leida kohe stardis hea tunne ja teha puhas sõit. "Loodetavasti ilm soosib meid ja saame vajaduselt lumevallidelt tuge," ootab eestlane. "Sõidujooned on väga kitsad see on ehk ralli raskeim külg. Värske lume korral pead olema kindel, et sõida joonest välja - vastasel juhul võib hea pidamine asenduda täieliku pidamatusega."

"Ma ei jõua oodata, mil saan taas rooli taha ja minu arust on meil potentsiaali taas heaks tulemuseks."

Hooaja esimesel MM-etapil Monte Carlos teenis Tänak võistkonnakaaslase Sebastien Ogier' (Ford) ja soomlase Jari-Matti Latvala (Toyota) järel kolmanda koha.