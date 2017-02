FIA tahab autoralli MM-sarjas tõsta eratiimide kaalu

Autoralli MM-sarja masinad (Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool/SIPA/Scanpix)

Sel aastal sõidavad uute WRC mudelitega MM-sarjas Citroeni, Hyundai ja Toyota tehasevõistkonnad ning vaid M-Sportiga koostööd tegev Ford on pakkunud oma masinaid ka erasõitjatele.

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) rallidirektor Jarmo Mahonen pole sellise situatsiooniga päris rahul ja toob positiivse näitena MotoGP sarja, kus tsiklitootjate kõrval on jõulisemalt esile kerkinud ka mitte-tehasevõistkonnad. Hetkel on MotoGP sarjas kuus tootjat, kuid pärast kümnendipikkust domineerimist läks eelmisel hooajal kolm etapivõitu ka teistele tiimidele, kes tootjatelt tsikli said.

"Me oleme arutanud kaks-kolm aastat, et peame liikuma rohkem võistkondlike meistrivõistluste poole, kus oleks oma koht ka tootjatel," lausus soomlane väljaandele Autosport. "See on praegu teemaks. Vaatame, mida saame pärast 2018. aastat teha."

"Me peame jälgima teisi sarju nagu MotoGP-d, kus löövad kaasa ka eravõistkonnad, aga kus on ruumi ka tootjatele," jätkas Mahonen. "Me ei peaks lõikama läbi oma suhteid tootjatega - ralli on ainus ala, kus tootjad on tõeliselt hästi esindatud. Aga on aeg kaasajastamiseks."

Sel hooajal on autoralli MM-sarjas WRC tänavuse mudeliga väljaspool tehasetiimi starti tulnud üksnes norralane Mads Östberg, kes oli napist testiajast hoolimata Rootsi ralli testikatse nobedaim, aga hiljem katkestas. Mehhiko MM-rallil teda pole, aga uue Fordi rooli peaks siis istuma itaallane Lorenzo Bertelli.

Uue Volkswageni mudeliga lootis sel hooajal starti tulla ka norralane Anders Mikkelsen, kes jäi eelmise aasta järel tööta, kuna Volkswageni tehasetiim loobus MM-sarjast ja tänavuseks hooajaks arendatud Polo R WRC 2017 mudelit FIA starti ei lase.

"Kõik, mis sai valesti minna, ka läks," ei varjanud mullu maailmameistrivõistlustega lõpparve teinud Volkswageni tehasetiimi värvides sõitnud norralane. "FIA otsus oli kui rusikahoop näkku."

"Ma ei tea, kas saangi tänavu kuskil sõita," lisas norralane, kes sai mullu üldarvestuses prantslasest tiimikaaslase Sebastien Ogier järel teise koha.