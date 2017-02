Isaks saav Mads Östberg ei osale Mehhiko MM-rallil

Mads Östberg (Foto: AFP/Scanpix)

"Me oleme seda juba kaua planeerinud," vahendab Östbergi kodulehekülg 29-aastase norralase sõnu. "Ma ei riski teises maailmajaos olemisega, samal ajal, kui Beate (Östbergi abikaasa - toim.) toob ilmale meie esimest last."

"Me teame, et sünnib poiss ja tema nimeks saab Mons. Minu järgmine MM-ralli on aprilli alguses toimuv Korsika etapp."