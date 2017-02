Malcolm Wilson: Tänak tegi reedel väga tugeva päeva teise poole

Malcolm Wilson (Foto: M-Sport/@World)

Autoralli MM-sarja teisel etapil Rootsis on Ott Tänak (Ford) reedeste kiiruskatsete järel kolmas. Liidrist Thierry Neuville'ist (Hyundai) jääb eestlane maha 49,7 sekundit. M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson on seniste asjade käiguga üldiselt rahul.

"See ralli on tuntud selle poolest, et kohtade nimel käib väga tasavägine heitlus ja tundub, et sel aastal pole mingi erand. Meil on kõik kolm autot esikümnes ning olen kindel, et viimasel kahel päeval näeb põnevaid heitlusi," kommenteeris Wilson pressiteate vahendusel.

"Me nägime reedel Tänaku poolt väga tugevat päeva teist poolt. Hommikul oli meil küll tehnilisi probleeme, mis läks talle aega maksma, seega, pjedestaalikohal olemine on tema poolt väga tugev saavutus."

"Ogier' jaoks oli väga raske päev, kuna ta pidi katsetele startima esimese autona. Ta aga ei loobu kunagi võitlusest ning olen kindel, et laupäeval paneb ta eespool olevad sõitjad kõva surve alla," lisas Wilson.