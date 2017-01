Malcolm Wilson puistas eduka nädalalõpu järel kogu tiimile kiidusõnu

Julien Ingrassia, Sebastien Loeb, Malcolm Wilson, Ott Tänak, Martin Järveoja (Foto: M-Sport/@World)

"Ma ei oska oma tundeid sõnadesse panna. Viimati olime poodiumi ülemisel astmel viis aastat tagasi ja ma pean rõhutama, et soovime sellega kaasneva tunde jätkumist," lausus Wilson meeskonna pressiteate vahendusel.

"Taas olime oma uue auto debüüdil võidukad ja minu meelest see tõestab kõrgetasemelisi teadmisi, mida meie firmas jagub. Vaadake kas või meie kolme sõitja esitusi - Sebastien, Ott ja Elfyn jõudsid kõik katsevõitudeni."

Wilsoni sõnul on nende Ford Fiesta WRC suurepärane auto, mida arendada. "Teame, et meil on endiselt veel palju tööd teha, aga teame ka kindlalt seda, et meil on selleks ka hea põhi," jätkas Wilson.

"Taas, ma ei suuda tiimi piisavalt ära kiita. See tulemus põhineb nende raskel tööl ja pühendumusel. Igaüks neist - siin ja kodus Dovenby Hallis - peaks olema äärmiselt uhke selle üle, mida me sel nädalavahetusel saavutasime.