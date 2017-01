ETV spordisaates näeb täna Monte Carlo ralli otsepilti

Eesti Rahvusringhääling toob uuel hooajal ekraanile otseülekanded autoralli maailmameistrivõistluste otsustavatest kiiruskatsetest. Esimene ülekanne on kavas juba sellel pühapäeval kell 12.45, kui ETV2 näitab Monte Carlos toimuvat Power Stage punktikatset. Rallisõbral on täna algavatest katsetest võimalik lühikest otsepilti näha ka 21.30 algava ETV spordisaate vahendusel.

Rallisport on aastate jooksul ka ETV ekraanile jõudnud, seda küll kokkuvõtvate saadete näol. Sellel aastal on erandlik see, et enam ei kommenteeri ralliülekandeid meie hulgast lahkunud Lembitu Kuuse.

"Paljud autospordisõbrad kindlasti teavad Lembitu kirge rallispordi vastu, aga võib-olla ei ole kõigile televaatajatele teada, et lisaks sellele, et Lembitu oli väga suur suusasõber, võrkpallisõber, sõudmissõber, rattaspordisõber, maadlussõber, peotantsusõber ja ratsutamissõber, oli ta ka tohutu rallifänn," sõnas ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna ETV saates "Ringvaade". "Ott Tänakuga oli Lembitul äärmiselt hea ja tihe kontakt. On tähendusrikas, et kui me pühapäeval seda otseülekannet näitame, on samal päeval ja ajal ka Lembitu ärasaatmine."

"Kindlasti tuleb see hooaeg üks viimaste aastate põnevamaid – üks veidi kogenum mees, Ott Tänak, rallimasina roolis ja tema kõrval uus kaardilugeja Martin Järveoja, kellel kogemus selle kiire WRC autoga võistlustingimustes veel puudub," sõnas ralliülekandeid kommenteerima hakkav Karl Mihkel Eller. "Kindlasti jääme ootama, et neil läheb hästi."

"Autod on kiiremad, kui need, mis olid eelmisel aastal, neil on 60-70 lisahobujõudu, nad on laiemad ning televaatajate jaoks on maasikana tordil seesama punktikatse, mida me otseülekandes näitame. Pinged tõusevad ja tähtsus tõuseb."

Eile sõideti Monte Carlos soojenduskatse, Tänak ja Järveoja näitasid 3,35 kilomeetri pikkusel teekonnal kolmandat aega. Kõige kiiremat minekut näitas kolmapäeval Tänaku võistkonnakaaslane Sebastien Ogier (2.18,1). Eestlast edestas ka Škoda roolis istuv ja WRC2 arvestuses kaasa tegev Andreas Mikkelsen (2.22,3). Tänak jäi Ogier'st maha 6,1 sekundit.

"Testikatse põhjal suuri järeldusi teha ei saa," jätkas Eller. "Pigem on see fännidele ja asjatundjatele. See ei anna selliseid teadmisi, mida saaks lae alla kinni lüüa. Täna õhtul näeme kindlasti vingemat võidukihutamist.“

„Uus hooaeg, uued autod ja kõik meeskonnad on uues olukorras," lisas Saarna. "Palju võib juhtuda, see ei ole selline tavapärane hooaja algus.“

„Ott Tänak läheb täna rajale umbes sellel ajal, kui meil on ETV eetris spordiuudiste saade, nii, et me saame otsepildis näha, mis seis seal rajal on. Kui meil veab, siis on võib-olla just Ott kaadris, aga seda otseülekannet me uudistesaates igal juhul näitame.“

„Enne otsepildi näitamist näitame kokkuvõtet sellest, mis toimus eelnevatel päevadel," kinnitas Eller pühapäevaste ülekannete kohta. "Rallisõbral ei jää nägemata traditsiooniline rallit kokku võttev saade, me katsume kõik põnevamad hetked ära näidata – loodetavasti ka Oti õnnestumised. Kindlasti on seda draamat võimalik oma ihusilmaga ETV2 eetris pühapäeval näha.“

ETV spordisaade on eetris täna kell 21.30.