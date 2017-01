FOTO | Sebastien Ogier lõhkus eile auto, mida Ott Tänak täna testib

Ford Fiesta WRC 2017 (Foto: M-Sport Twitter)

Meeskonna bossi Malcolm Wilsoni sõnul olid kahjud siiski minimaalsed ega raisanud väärt testiaega kuigi palju. "Me oleme testiga rahul," sõnas Wilson väljaandele Autosport. "Saime Sebilt ja Julienilt [kaardilugeja Julien Ingrassia - toim.] väga head tagasisidet ja nad tõestasid oma väärtust meeskonnale."

"Kaotasime väikese tagasilöögiga mõne tunni," tunnistas Wilson. "Aga poisid said masina taas rajale ning Sebastien viis testipäeva lõpuni. Ideaalmaailmas oleksime soovinud, et ta oleks saanus asfaldil rohkem treenida, aga nii need asjad juba on."

La Fiesta #WRC de Seb Ogier après sa sortie aujourd'hui en tests ! pic.twitter.com/N7ACRVuRbw — Rallye Sport (@RallyeSport) January 10, 2017

"Meil oli ühest-kahest asjast juttu, aga muidu on kõik hästi," jätkas Wilson. "Eile oli ta terve päeva masinas ja sõitis maha mõned head miilid. Ta sai Fiestaga kõvasti kogemusi nagu ka jaanuari alguses Rootsis."

Täna ja homme harjutab sama masinaga M-Sporti teine piloot Ott Tänak. Reedel kruvitakse aga Michelini rehvide asemele DMACK-i toodang ja autosse istub kolmas piloot Elfyn Evans.

Autoralli MM-hooaja esimene etapp ehk Monte Carlo ralli peetakse 20.-22. jaanuaril, kui 17 katseta läbitakse kokku üle 380 kilomeetri.