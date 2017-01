Toyota tiimipealik: võime juba tänavu võita

Toyota Yaris WRC, Tommi Mäkinen (Foto: AFP/Scanpix)

See tõstis ka tiimi pealikul Tommi Mäkinenil eneseusku. "Pärast lõppenud nädalavahetust olen kindel, et võime juba tänavu võita," ei varjanud soomlasest eksmaailmameister. "Igalt rallilt saame uut infot, mida analüüsida ja arenemiseks kasutada ning see teeb meid järjest tugevamaks."

Järgmine MM-ralli toimub soomlastele tuttavates oludes Rootsis, kuid sealt ei taha Mäkinen veel võitu lubada. "Liiga vara," tunnistas ta. "Jari-Matti testis autot lumel ühe nädala ning jäi masina käitumisega rahule."