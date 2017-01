Latvala: tänavu saab määravaks arendustöö

Jari-Matti Latvala (Foto: AFP/Scanpix)

Jaapani meeskonna üheks sõitjaks on soomlane Jari-Matti Latvala, kes mullu keeras Volkswageni rooli. "Kaks kuud tagasi poleks ma arvanud, et istun Monte Carlos Toyotas," ütles Latvala, kes on uut autot testinud viimased 12 päeva. "Testid toimusid seitse päeva asfaldil, neli päeva lumel ja ühe päeva kruusal. Auto tundub hea, kuid kas me saavutame ka edu, seda ma ei tea, sest kõigil on uus masin. Tänavu saab määravaks arendustöö."

Monte Carlo ralli toimub 20.-22. jaanuarini. Fordi roolis asub starti ka Ott Tänak, kes sai tiimikaaslaseks prantslasest neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier'.