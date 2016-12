FOTOD JA VIDEOD | Sellised näevad 2017. aastal välja Ogier' ja Tänaku masinad  

Esimest korda ajaloos tuleb M-Sport välja kahe erineva kujundusega. Kui Ogier' masinal püüavad pilku prantslase isikliku sponsori Red Bulli värvid, siis Tänaku masin on kujundatud erinevat tooni siniste geomeetriliste kujundite toel.

Just can't stop looking 😜 @MSportLtd pic.twitter.com/lPOproFdAL

"Ei saa lõpetada vaatamist. Ma olen M-Sporti jõulukingitusega rahul. Häid jõule kõigile! kommenteeris Tänak Twitteri vahendusel.

I'm happy with my Christmas present @MSportLtd 😇🎄🎁 Have a nice Christmas everyone! pic.twitter.com/SkUTJy17yY