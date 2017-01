Tänak: päeva teisel katsel hakkasime auto käitumist paremini mõistma

Ott Tänak (Foto: M-Sport/@World)

Monte Carlo rallil viie kiiruskatse järel kõrget teist kohta hoidev Ott Tänak rääkis lõunapausil, et elas kõige hirmsama momendi üle juba päeva alguses.

"Seni läheb hästi, auto töötab ja see on peamine. Aga ralli on veel noor. Üritan kohta säilitada," ütles ta Delfile ja Eesti Päevalehele ralli hooldusalas Gapis.

"Esimene katse oli kõige keerulisem - ei saanud aru, kuidas auto käitub. Olud olid rasked - kord oli pidamist, siis mitte. Isegi lumel võis jää all olla, Juba teisel kilomeetril oli üks mõnus moment, aga jäime teele. Ärevaid hetki oli veelgi."

"Teisel katsel hakkasin auto käitumist paremini mõistma. Eks me õpigi veel autot tundma. Nipet-näpet häirib, aga saame hakkama. Ega lihtsamaks ei lähe, pigem hullemaks, sest päike võib tingimusi muuta."