ERR Rootsis | Malcolm Wilson: Ott sõitis hommikused katsed fantastiliselt

Rootsis sõidetaval autoralli MM-etapil võitsid M-Spordi meeskonna eest sõitvad Ott Tänak ja Martin Järveoja (Ford) esimesed kolm laupäevast kiiruskatset ning on kindlaks sihiks võtnud üldarvestuses kolmandalt kohalt kõrgemale tõusta. Tiimipealik Malcolm Wilson oli eestlase kiirusega väga rahul.

"Muidugi me loodaksime olla pisut kõrgemal, kuid Ott sõitis fantastilise hommikupooliku ja oli kõigil kolmel katsel kiireim. Ta vähendas vahe Jari-Matti Latvalaga alla 10 sekundi. Suurepärane esitus tema poolt ja ka väga tugev töö kogu tiimi poolt. Tahame siit edasi hoida survet üleval ja pääseda kahe autoga pjedestaalile," sõnas Wilson ERR-ile.

Kuna laupäevasel esimesel kiiruskatsel näitasid piloodid ülisuurt keskmist kiirust, siis teistkordselt sõitjaid samale rajale ei lastud ning 12. kiiruskatse jäeti ära.

Wilsoni kommentaar: "Tänak näitas kõrgeimat keskmist kiirust, mida me oleme näinud ning meile tehti kohe selgeks, et kui kiirused on liiga suured, siis nad jätavad katse ära. Turvalisus on peamine, aga kahju on sellest, et see vähendab katsete arvu ning meie võimalusi liidritega vahet vähendada. Aga turvalisus on peamine ning sellega me saadame sõnumi ka teistele rallidele, et uued masinad on kiiremad ning tõsiselt tuleb kaaluda tulevikus sõidetavaid katseid."