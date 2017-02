MM-karusselli naasev Mads Östberg sihib Rootsis pjedestaalikohta

Mads Östberg (Foto: AFP/Scanpix)

29-aastane norralane on Rootsis olnud väga edukas: tema kuuest viimasest rallist koguni viis on lõppenud kohaga poodiumil. Sel aastal sõidab Östberg eratiimi värvides Fordiga, kuid seda M-Sporti meeskonna toetusel.

"See on mulle ja meeskonnale suur väljakutse," sõnas norralane. "Saab olema põnev aasta, aga Rootsi ralli on nii vähese ettevalmistuse juures suureks sammuks. Plaan on poodiumikoha eest võidelda, mul on siin viimastel aastatel olnud häid tulemusi."

Eelmisel hooajal sõitis Östberg M-Sporti Fordiga kõikidel etappidel ning teenis 102 punktiga MM-arvestuses seitsmenda koha. Parimateks tulemusteks jäid kolmandad kohad Rootsist ja Mehhikost. Tema ainus rallivõit pärineb 2012. aastast Portugalist.