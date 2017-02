Malcolm Wilson: võitleme taas poodiumikohtade eest, Otile meeldivad suured kiirused

Julien Ingrassia, Sebastien Ogier, Malcolm Wilson, Ott Tänak, Martin Järveoja (Foto: M-Sport/@World)

"Meie hooaja algus oli fantastiline, aga raske töö pole veel lõppenud," lausus Wilson meeskonna pressiteate vahendusel. "Pjedestaali kõrgeim aste oli täpselt see, mida tiim vääris, aga teame, et kui tahame oma eesmärkideni jõuda ja pidevalt eesotsas sõita, siis peame kõvasti edasi töötama."

Wilson tõi välja, et ajalooliselt on Rootsi ralli neile edukas olnud. "Sebastien on selle ralli kolm korda võitnud, mis mitte-skandinaavlase kohta on väga märkimisväärne ning Otile meeldivad suured kiirused, nii et võime olla üsna kindlad, et võitleme taas poodiumikohtade eest."

"Rootsi ralli on tuntud tasavägise konkurentsi poolest ning ilma kõva töö ja ettevalmistuseta edu ei saavuta," tähendas Wilson. "Me teame, et Fiesta näol on meil hea baasauto olemas, aga meil ei ole illusioone selles osas, kui tihe heitlus meistritiitlile sel aastal olema saab."

"Alustasime hooaega suurepäraselt, aga kõigil neljal tootjal on potentsiaal järgmisel nädalal võita ning peame tegutsema oma parimal tasemel, kui tahame taas poodiumile pääseda. Me kõik püüdleme selle suunas, aga seda ei ole lihtne saada."

Pärast kaht poodiumikohta Monte Carlos on M-Sport tootjate arvestuses 40 punktiga sarja liider. Teine on 24 punktiga uustulnuk Toyota.