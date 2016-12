Ott Tänak plaanib osaleda Saaremaa rallil

Esmaspäeval teatas M-Spordi rallitiim, et uuel hooajal sõidavad võistkonnas prantslasest neljakordne maailmameister Sebastein Ogier ja eestlane Ott Tänak. Ootamatuks uudiseks oli avalikkusele aga see, et Tänaku kaardilugejana ei jätka Raigo Mõlder ning koha võtab sisse hoopis Martin Järveoja.