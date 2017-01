Tänak vähendas liidriga vahet, aga kurtis käigukastiprobleemi üle

Ott Tänak (Foto: M-Sport/@World)

Avapäeval sõideti Hayden Paddoni rajalt välja sõitmise ning pealtvaataja surmaga lõppenud õnnetuse tagajärjel vaid üks katse, kus kiireimat minekut näitas Hyundai sõitja Thierry Neuville. Tänak kaotas viiendana talle 19,4 sekundit.

Ralli käik:

3. katse (24,63 km). Päeva jooksul kaks korda läbitava Le Motty katsel näitab kiireimat minekut eestlane Ott Tänak (19.17,8), kes edestab Neuville’i 1,6 sekundiga. Kolmas on Kris Meeke (Citroen; +2,3). Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier sõitis katse käigus teelt välja ning kaotas palju aega, Neuville'ist jääb prantslane maha nüüd 49,4 sekundiga. Tänak tõusis üldarvestuses kolmandaks, kaotust belglasele on 17,8 sekundit.

Eestlane tunnistas ralliraadiole, et katse oli väga keeruline ning olukorda raskendas veelgi see, et klappidesse oli kuulda kõrvaliste inimeste juttu.

4. katse (38,94 km). Kaks korda läbitakse ka ralli pikim katse Chaillol ning esimesel korral on kiireim Neuville (25.41,9). Ogier kaotas belglasele 4,9 sekundit ja Tänak kolmandana 8 sekundit. Taas näitas head minekut eilsel avakatsel kolmandat aega näidanud Juho Hänninen, kes sõitis välja neljanda aja, kaotades Neuville’ile 17,4 sekundit.

Üldarvestuses jätkab liidrina Neuville, Tänak tõusis teiseks ja jääb belglasest maha 25,8 sekundit. Seni teist kohta hoidnud Meeke oli vedrustusprobleemide tõttu sunnitud katkestama.

5. katse (16,83 km). Neuville oli taas kiireim, edestades Ogier’d 4,8 ja Tänakut 5,9 sekundiga. Üldarvestuses eestlase järel seni kolmandat kohta hoidnud soomlane Hänninen on ralli pooleli jätnud.

Üldarvestuses on belglase edu Tänaku ees kasvanud 31,7 sekundile, Hännineni katkestamise tõttu tõusis kolmandaks Ogier (+59,1).

6. katse (24,63 km). Le Motty teistkordsel läbimisel jätkab suurepärases hoos Neuville, kes edestas taaskord teist aega näidanud Tänakut 6,5 sekundiga. Kolmas mees Ogier jäi Tänakust omakorda maha 6,7 sekundit.

Tänak räägib ralliraadiole, et kaart on kirjutatud teiste olude jaoks ning see teeb sõidu eriti keeruliseks, palju on avastamist ja asjade klapitamist.

Neuville suurendas edu Tänaku ees 38,2-le sekundile, kuid eestlane edestab omakorda Ogier'd juba enam kui poole minutiga.

7. katse (38,94 km). Katse võitis Ogier, kellele Tänak kaotas teisena 14,9 sekundit, kuid kurtis pärast sõitu käigukastiprobleemi üle ja läks kiiremas korras asja uurima. Liider Neuville oli kolmas ja kaotas eestlasele 4,7 sekundit.

Kokkuvõttes vähendas Tänak vahet Neuville'iga 33,5 sekundi peale. Katsel selgelt kiireim olnud Ogier vähendas vahet aga eestlasega 19,2 sekundile. Neljas ehk Latvala jääb liidrist 1.40,3.

Täna sõidetakse veel üks kiiruskatse.

Tulemused (7/17):

1. Thierry Neuville Hyundai 1:54.11,6

2. Ott Tänak Ford + 33,5

3. Sebastian Ogier Ford + 52,7

4. Jari-Matti Latvala Toyota + 1.40,3

5. Craig Breen Citroen + 2.31,0

6. Dani Sordo Hyundai + 2.38,4

7. Andreas Mikkelsen Škoda + 5.20,6

8. Pontus Tidemand Škoda + 7.38,3