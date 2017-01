Aerutamisföderatsioon leidis peatreeneri rahvusvahelise alaliidu kaudu

Eesti Aerutamisföderatsioon sõlmis peatreeneri lepingu ungarlasest olümpiavõitja Imre Pulaiga. Leping on sõlmitud Tokyo olümpiamängudeni.

Oma sportlaskarjääri säravaima saavutuseni jõudis Imre Pulai Sydney olümpiafinaalis kahekanuu 500 meetri distantsil kuldmedalit võites. Olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel kokku kümme medalit võitnud ungarlase kogemustele ja teadmistele saavad nüüd toetuda meie parimad aerutajad. "Pöördusime eelmise aasta alguses rahvusvahelise aerutamisföderatsiooni poole küsimusega, et saada nende poolset tuge ning leida konsultant," ütles Eesti Aerutamisföderatsiooni president Martin Ilumets ETV spordisaatele. "Kogu protsess kulmineerus sellega, et sattusime ungarlastega rohkem koostööd tegema. Meie sportlased on Ungari treeneritega koostööd juba alustanud, kui eelmise aasta mais toimus Budapestis talendiprogrammi raames laager. Võib-olla Joosep Karlsoni eelmise hooaja EM-i ning juunioride MM-i finaalikoht ongi Pulaiga saavutatud töö tulemus."

Esimese külaskäigu Eestisse teeb uus peatreener järgmisel nädalal.