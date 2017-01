Selgusid Eesti rulasõitjad Simple Sessioni kvalifikatsiooniks

Milline peaks olema jäätmekäitluse korraldus, et täidetud oleksid keskkonnakaitselised eesmärgid ning rahul saaks olla tavaline kodanik, kellel on mured jäätmeveo kvaliteedi, hinna ja ka pakendikonteinerite asukohtade pärast.



Esmaspäeval kell 14.05 algavas saates diskuteerivad Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ning Ragn Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna. Tavakodaniku vaadet kuulete salvestatud intervjuus Eve Seppingult Piritalt.



Saatejuht on Arp Müller. Kuulake esmaspäeval kell 14.05.