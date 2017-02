Algas terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!”

EOK president Urmas Sõõrumaa (vasakult teine) Pirita terviserajal

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul on terviseradade kuu eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. „Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki kodulähedased terviserajad ideaalselt. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kutsume aga kõiki koos terviseradadele liikuma, et teha ühiselt maakerale mitu ringi peale,“ ütles Lõoke.



Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ütles, et terviseradade kuu on suurepärane soojendus järgmisel aastal toimuvaks Vabariigi sajandaks sünnipäevaks. „Siis kutsume kõiki kinkima kodumaa sünnipäeva-aastal juba sada päeva liikumist. Liikudes oleme tervemad ja õnnelikumad ning elame kauem. Mis võiks olla veel parem kingitus iseendale ja Eestile,“ lausus Sõõrumaa.



Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on liikumisharrastajate hulk suur, kuid Põhjamaade tasemini jõudmiseks peame veel pingutama. „Eestis on üle 100 omanäolise ja hoolega arendatud terviseraja. Need kõik aitavad saavutada eesmärki, et üha rohkem eestimaalasi liiguks ja elaks tervislikumalt. Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal vabastatakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul tööandjad erisoodustusmaksust, mis tehakse töötajate sportimiskulutustele kuni 100 euro ulatuses igas kvartalis. See on kauaoodatud märgiline areng,“ lisas Saar.



Hetkel on Eestis üle saja terviseraja, kus saab suusatada, joosta, käia, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka diskgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla. Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga.



Terviseradade kuu vältel kingivad paljud treenerid ja sportlased tervislikuma vabariigi nimel kõigile huvilistele treeningu oma lemmikrajal. Teiste seas on huvilistele lubanud tasuta treeningu läbi viia Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste, Jaan Kirsipuu, Sandra Raju, Rene Meimer, Taivo Kitsing, Tanel Ader, Kristiina Stõkova ja paljud teised. Info treeningute toimumise aja ja koha kohta leiab jooksvalt Terviseradade kodulehel ja Facebookis.



”Vabariigi terviseks!” kulmineerub 24. veebruaril, kui kõik on oodatud üle Eesti terviseradadele liikuma, et teha ühiselt mitu ringi ümber maakera. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas internetis, kirja saab ennast panna Terviseradade kodulehel ja liituda väljakutsega Endomondos.



Veebruarikuu jooksul tehakse terviseradel videointervjuusid radade külastajatega ning rajameistritega. Internetis saab vaadata ka näitleja Argo Aadli videoklippe enimlevinud põhjustega, mis takistavad paljudel trenni tegemist, kuid millele mõtlemine muudab need takistused naeruväärseks.



Terviseradadel nii sees kui ka väljas jagatakse “Rajavallutaja klubikaarte”, mida võib nimetada ka aastaseks tasuta treeningpaketiks terviseradadel. Siis ei pea muretsema, et rahakotis või taskus pole ühegi spordiklubi liikmekaarti.



Kõik terviseradade kuust osavõtjad on lahkesti palutud lisama oma sotsiaalmeediapostitustele hashtagid #terviserajad ja #terveeestieest



Info terviseradade ja terviseradade kuu üritustega on üleval kodulehel www.terviserajad.ee ja Facebookis www.facebook.com/terviserajad/. Info uueneb jooksvalt, nii et lehti tasub külastada ikka ja jälle.



Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.